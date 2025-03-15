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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة بكأس مصر

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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات دور الـ8 في كأس مصر وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي -  أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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