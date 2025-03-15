شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات دور الـ8 في كأس مصر وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.