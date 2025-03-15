شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات دور الـ8 في كأس مصر وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.
خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز