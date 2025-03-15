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"المطوف الرقمي".. دليلك الشامل لرحلة ومناسك العمرة

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "المطوف الرقمي".. دليلك الشامل لرحلة ومناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.
وتتضمن العديد من التطبيقات التي تقوم على مساعدة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام.

المطوف الرقمي

ومن بين تلك الخدمات ‏"المطوف الرقمي"، الذي يعد دليلًا لرحلة العمرة.

ويحتوي على دليل شامل للمناسك ‏وأدعية (صوتية ومرئية)، وعداد للطواف والسعي، وإرشاد مكاني.

خدمات ضيوف الرحمن

ويأتي هذا التطبيق وغيره لتطويع أساليب التقنية الحديثة في مجال خدمات ضيوف الرحمن.
وذلك لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وليؤدوا المناسك بكلّ سهولة ويُسر، وسط منظومة متكاملة من خدمات التقنية المتقدمة.
MO Nasa

MO Nasa

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