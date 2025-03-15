شكرا لقرائتكم خبر عن "المطوف الرقمي".. دليلك الشامل لرحلة ومناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

المطوف الرقمي

خدمات ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - سخّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.وتتضمن العديد من التطبيقات التي تقوم على مساعدة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام.ومن بين تلك الخدمات ‏"المطوف الرقمي"، الذي يعد دليلًا لرحلة العمرة.ويحتوي على دليل شامل للمناسك ‏وأدعية (صوتية ومرئية)، وعداد للطواف والسعي، وإرشاد مكاني.ويأتي هذا التطبيق وغيره لتطويع أساليب التقنية الحديثة في مجال خدمات ضيوف الرحمن.وذلك لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وليؤدوا المناسك بكلّ سهولة ويُسر، وسط منظومة متكاملة من خدمات التقنية المتقدمة.