بعد تصريحاته الأخيرة.. حسام حبيب برسالة شديدة اللهجة للمحيطين بـ شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حسام حبيب، تصريحات جديدة له عبر حسابه الرسمي، وجه من خلالها رسائل مباشرة للمحيطين بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.



وكتب حسام في رسالته: "الحمد لله انا بشكر ربنا سبحانه و تعالى على كرمه و فضله وبشكر كل الناس اللي سمعوني من غير هجوم و رعب و اذی و تهدید و اللي حرروني من تهديد صفحاتها والالتراس بتاعها اللي فضلو مصممين عليه".

وأضاف: "و انا لسه ها عرفكم على الناس اللى شغالين و عايشين معاها اصلهم ايه و فصلهم ايه و هما مين و عاملو ايه وضروني اذاي و قد ايه هما فاكريني مش ها وصل لحقيقتهم اقسم بالله العظيم لاخليهم عبره لمن يعتبر وبقولهم انتم خايفين ليه و بتفكرو تسافرو ليه فاكرين ها تهربو من المواجه وبقولهم ثاني لو رحتو فين ده اذا عرفه يسافرو و بقولهم اللي انتم مخبينو عليها والضرر اللى اتسببتو فيه ليا و ليهو تاني ها خلييهم عبره".

وفي منشور آخر، كشف حبيب أن السبب الرئيسي وراء استمرار حديثه عن علاقته السابقة بشيرين، هو صفحات "الفانز" التي لم تتوقف عن الهجوم عليه منذ عرض برومو حلقته مع رامز جلال، ضمن برنامج "رامز إيلون مصر".

وأضاف: "أنا محاولتش أفتح الموضوع تاني، لكن اللي حصل إن صفحات جمهورها ماوقفوش سب وقذف وإهانة".

وأشار إلى أن هذه الصفحات يتم إدارتها من قبل أفراد مقربين من شيرين، وقال: "الصفحات دي بيديرها ويمولها أشخاص بيشتغلوا وبيعيشوا معاها، وأعتقد إن ده بيحصل من غير علمها، لكنها تظل المسؤولة عنهم".