وفاة إحسان الترك عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري إحسان الترك، خلال الساعات الماضية، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلنت زوجة إحسان الترك وفاته عبر حسابه الرسمي، إذ نشرت منشور كتبت فيه: "جوزي في ذمة الله". ولم تعلن بعد عن موعد الجنازة ومكان العزاء.
وكان الترك قد عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، أدت لدخوله المستشفى وخضوعه لعملية جراحية في قدميه واستمرت العملية نحو 10 ساعات، تلاها دخوله وحدة العناية المركزة. لتسليك الشرايين.
يذكر أن إحسان الترك كان قد مر خلال السنوات الأخيرة بتدهور في حالته المادية مما دفعه لبيع معظم ممتلكاته لتأمين نفقات أسرته.
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