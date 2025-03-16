صورة سميرة سعيد مع ابنها الوسيم تحصد تفاعلا واسعا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها.

وظهرت سميرة في الصورة برفقة نجلها شادي، بصورة لطيفة للغاية، إذ ظهر شادي وهو يحتضن والدته سميرة التي بدت بملامح سعيدة.

وارتدت سميرة ملابس رمضانية فضفاضة باللون الأسود، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "أجواء رمضان".

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا بين متابعي سميرة، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأشاروا إلى وسامة إبنها الشاب وأناقته، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لسميرة وتمنوا لها أوقات عائلية ممتعة.



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