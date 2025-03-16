هذه المرأة إحتجزت إبن زوجها لـ 20 عاماً وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - ألقت الشرطة القبض على كيمبرلي سوليفان، البالغة من العمر 56 عاماً من ووتربري بولاية كونيتيكت الأميريكية، ووجهت إليها تهم الإعتداء والإختطاف والإحتجاز غير القانوني بعد اتهامها بإحتجاز ابن زوجها لما يقرب من عقدين من الزمن.



وجد الرجل، البالغ من العمر الآن 32 عامًا، في 17 فبراير/شباط في غرفة صغيرة مغلقة في الطابق الثاني من منزلهما، بعد أن أشعل ناراً في محاولة هروب واضحة، وكان وزنه 31 كيلوغرام فقط، عثر عليه رجال الإطفاء، وأخبرهم أن سوليفان كانت تحتجزه لديه منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وصفت السلطات ظروف احتجازه بأنها "أسوأ معاملة إنسانية" واجهوها على الإطلاق.

الضحية استخدم ولاعة ومعقماً لليدين وورقاً لإشعال النار، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحه.

