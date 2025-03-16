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ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان اللبناني عاصي الحلاني على متابعيه من خلال صورة شاركها عبر حسابه الخاص، وثق من خلالها رحلته إلى دبي مع زوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، في لحظات رومنسية مميزة على متن الطائرة الاخاصة و علق على المنشور بالقول: "على دبي باذن الله انا والحب".
و في وقت سابق، أبدع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، في تقديم أغنية جديدة مهداة لوطنه لبنان، وذلك خلال حفله المجاني "Make Lebanon Great Again"، الذي أحياه على الواجهة البحرية في بيروت، مع دي جي رودج.
الأغنية، التي حملت طابعًا وطنيًا مؤثرًا، لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذي تجاوز الـ 10 آلاف شخص، ورددوا الكلمات بحماس، وسط أجواء مليئة بالمشاعر والإنتماء الوطني.
غنى عاصي الحلاني مجموعة من أبرز أغانيه، إلى جانب مفاجأته الجمهور بهذه الأغنية الجديدة، التي عبرت عن حبّه العميق للبنان في ظل الظروف الراهنة، وأكد الحفل أن بيروت ستبقى مدينة نابضة بالحياة، رغم كل التحديات.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات مميزة تجمع عاصي و كوليت الحلاني خلال رحلتهما إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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