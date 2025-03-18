شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 2.. ياسمين صبري تعترف لـ نيقولا معوض بحبها له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 2، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مشاهد رومانسية جمعت "زينب" ياسمين صبري و"أسامة" نيقولا معوض، وبعد فترة من ارتباطهما اعترفت له "زينب".

وشهدت الحلقة نجاح "محمود" أحمد جمال سعيد في التوفيق بين "أسامة" نيقولا معوض و"زينب" ياسمين صبري، وأقنعها بالجلوس والتفاهم سوياً.

تحدث "أسامة" مع "زينب" وأقنعها بأن ارتباطهما لن يؤثر على عملها وأخبرته بأنها تخوفت منه وأنها متوترة، وطلب منها أن تتم خطبتهما، ولكنها وافقت على قراءة الفاتحة فقط في البداية، وهو الأمر الذى أسعد صديقاتها وفرحوا بها.

أقيمت مراسم قراءة الفاتحة بحضور أهلها "فاطمة" وفاء عامر ووالدها "صبري" عزت زين، وشقيقها "أحمد" عابد عناني، كما كشفت الحلقة عدة مشاهد أُثناء خروجهما وإحخضار الهدايا لها، وعاشا في حالة سعادة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025