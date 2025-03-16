شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 15.. ميدو عادل يكشف خطة تآمره على مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 15 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث دارت محادثة بين ياسين "ميدو عادل" وغراب "أحمد فهيم" توضح أنه كان هناك اتفاق مسبق بينهم بأن ياسين يقوم بإخراج حكيم من قضية الأموال العامة، وأنه سيحضر له قضية جديدة لن يستطيع الخروج منها أبداً، وطلب من غراب أنه بمجرد أن ينفذ خطته يقوم بإحضار تذاكر سفر له ولخطيبته، مع نصيبه من العملية.

كشف مسلسل حكيم باشا "مصطفى شعبان" استماع أولاد عمه لحديثه مع عمه نوح "أحمد فؤاد سليم"، وذلك خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، فقرر أن يفجر لهم المفاجأة بعدما علموا أن سوف يوزع عليهم الورث ولن يأخذ نصيبه، فقالوا إنه بذلك سوف يتم توزيع الورث على ثلاثة، فقال لهم إن الورث سيوزع على أربعة؛ هم وياسين "ميدو عادل" شقيقهم من أبوهم، وسأل سليم والده عن صحة هذا الحديث فأكده له.

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث دخل حكيم باشا "مصطفى شعبان" على عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وكشف له نيته في توزيع الورث على أبنائه، وأنه حزين بسبب الشر الذي شاهده منهم بعدما فعل كل شيء من أجلهم، وحاول عمه أن يخفف عنه ولكنه قال له أنه هو شخصياً تغير عليه بمجرد أن ظهر له ابن، فكشف له أن الضنا له معزة خاصة.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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