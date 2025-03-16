ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، لأول مرة عن حملها وانتظارها لمولود جديد.

وكشفت إيمي خلال حلولها ضيفة على برنامج "شطرنج" المذاع على قناة "دبي"، عن ما تتمناه من حيث نوع الجنين سواء ولد أو بنت، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون بكامل صحته ومعافى، دون الاهتمام بنوع المولود.

وقالت إيمي: "نوع المولود دي حاجة بتاعة ربنا، فيه ناس بتفكر في دا، بس أنا بحس أن ربنا يرزقنا بأي حاجة سليمة إحنا راضيين الحمد لله، سواء ولد أو بنت كله حلو المهم يبقى سليم ومعافى، غير كدا مش فارق معايا خالص".

ولفتت إيمي إلى أنه هناك الكثير من الرجال الذين يحبون إنجاب الذكور على عكس السيدات، ولكنها لا تفكر بهذه الطريقة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تعلن حملها لأول مرة وتتحدث عن نوع الجنين: صبي أم بنت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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