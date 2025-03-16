تيموثي شالاميت يستعد للاحتفال بخطوبته من كايلي جينر بخاتم باريسي ثمنه خيالي

ميرنا وليد - بيروت - أفادت تقارير إعلامية، أن النجم الأميركي تيموثي شالاميت، يستعد للاحتفال بخطوبته على حبيبته، نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر للزواج.

وكشفت التقارير أن شلاميت أنفق 300 ألف دولار لشراء خاتم خطوبة مرصع بـ150 ماسة برّاقة.

كما كشفت بعض التقارير، منذ ايام، أن جينر وشالاميت كانا يستكشفان عقارات فاخرة في باريس وميلانو.

وبحسب بعض أصدقاء تيموثي، فإن الأخير يبحث عن نصائح حول أفضل طريقة لشراء خاتم منذ أسابيع، وأضاف: "اختار مصمم مجوهرات من باريس لتصميم هذه القطعة المميزة التي استغرق إنجازها ستة أسابيع".

وتابعت مصادر مطلعة أن شلاميت يبحث حالياً عن أماكن محتملة للاحتفال بخطوبته بعد ان كان قد طلب يد جينر للزواج في وقت لاحق من هذا العام.

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