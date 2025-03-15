مقتل ابن عمرو سعد يقلب أحداث مسلسل سيد الناس في الحلقات المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 04:20 مساءً - تصاعدت الأحداث خلال الحلقات الماضية من مسلسل "سيد الناس"، خاصةً بعدما انكشف السر الذي أخفاه الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) على مدار 20 سنة كاملة؛ بأن فتحية (إنجي المقدم) لا تزال على قيد الحياة، حيث أوهم الجميع بأنه قتلها، إلا أنه كان يخفيها في مزرعة خاصة به، ومع وجود حارس هناك يلبّي جميع طلباتها؛ من الطعام والشراب وكل شيء.

أحمد زاهر يكشف سر إنجي المقدم

صراعات وعداوة فاروق الجباس (أحمد زاهر) مع الجارحي، جعلته يراقبه دائماً، حتى عرف أن فتحية على قيد الحياة، ويخفيها الجارحي، وعلى الفور أخبر اعتماد الهواري (إلهام شاهين) التي قالت لابنها مجدي (أحمد فهيم) الذي يريد قتلها؛ انتقاماً منها لقتلها زوجته قبل 20 سنة، كما علمت آمنة (ريم مصطفى) زوجة الجارحي، لتزداد الأحداث سخونة وإثارة.

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ومن المقرر أن تشهد الحلقة الـ 17 من مسلسل "سيد الناس"، التي سيتم عرضها غداً الأحد على منصة shahid، وبعد غدٍ الإثنين على قناة mbc مصر، الحدث الأبرز في العمل الذي سيكون نقطة التحول فى الأحداث؛ ألا وهو مقتل أدهم (يوسف رأفت) ابن الجارحي أبو العباس، وسيعمّ الحزن داخل العائلة، وفي الوقت نفسه سيعود الجارحي للسجن مرة أخرى، وعند خروجه سينتقم من الجميع.

رنا رئيس تطلب الطلاق

شهدت الحلقة الـ 15 من المسلسل، طلب عليا (رنا رئيس) الطلاق من زوجها رؤوف (مؤمن نور)، وذلك بعدما اكتشفت تسببه في إجهاضها؛ بإعطائها حقنة إجهاض، ومن ناحيةٍ أخرى تواجه نافعة (نشوى مصطفى)، وعد (أسما سليمان) زوجة ابنها، بخيانتها وعلاقتها مع فاروق الجباس المتزوج من ابنة نافعة سماح (منة فضالي)، ولكن "وعد" لم تهتم، بل واعترفت وقالت لنافعة بأن تذهب للجباس وتواجهه هو أفضل.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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