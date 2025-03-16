في الحلقة الـ 15 من مسلسل بالدم: فرحة لم تكتمل وماغي بوغصن تحاول إنقاذ ماريلين نعمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:49 صباحاً - في الحلقة الـ 15 من مسلسل بالدم، تصاعدت حدة الأحداث التي شهدت تحولات بين أبطال العمل؛ طغى عليها التشويق والإثارة تارة، والعاطفة والرومانسية تارة أخرى.

تضحية كبيرة

إنقاذ الموقف

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قررت "حنين"، أن تضحي من أجل إنقاذ مستقبل عائلتها بالزواج من المختار سليمان، لقاء مبلغ 30 ألف دولار لإنقاذ حياة والدتها سمارة نهرا، في الوقت الذي تدخل فيه والدتها وشقيقها "مروان" في حالة من الذهول عقب معرفتهما بذلك الأمر، خاصةً وأن المبلغ المطلوب تم دفعه للمختار، عن طريق "غالية سعد" ماغي بوغصن، وهذا ما تم إخبار "حنين" به من قبل والدتها، إلا أن شقيقتها الصغرى استغلت عدم تواجد والدتهما بينهما لتقرر أن تخبرها بالحقيقة ألا وهي أن الدكتور "آدم باغي" سعيد سرحان هو من دفع المبلغ وليست "غالية".على جانبٍ آخر، تعهدت المحامية "غالية سعد" بإنقاذ "حنين" من هذه الورطة، حيث ذهبت للمختار سليمان وعرضت عليه مبلغاً مالياً حتى ينفصل عن "حنين"، خاصةً أن المبلغ الخاص بإطلاق سراح والدة "حنين" لم يُدفع من جيبه الخاص، إلا أن المختار جعل الأمور أكثر تعقيداً بطلبه مبلغاً مالياً كبيراً للغاية وفي حال رفض طلبه سيطلب "حنين" لـ"بيت الطاعة"، لتنصرف "غالية" من جلستها مع "مختار"، وبدأت تفكر كثيراً لإنقاذ "حنين"، وهنا تواصلت مع الدكتور "آدم" هاتفياً وطلبت منه أن يأخذ "حنين" إلى مكان آخر بعيداً عن منزلها لحين إيجاد حل لانفصالها.

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فرح دون سعادة

في الوقت الذي رضخ فيه "وليد" باسم مغنية، لإلحاح والدته "فدوى" نوال كامل، بضرورة الزواج من "تمارا " جيسي عبدو، حتى تحقق حلمها وهو إنجابه منها ورؤية حفيدها في ظل صعوبة إنجاب زوجته "ليان" لوجود أزمة صحية تمنعها من هذا الأمر، فتوافق "تمارا" على مقترح "وليد"، فتستدعي أفراد عائلتها وتخبرهم بحقيقة زواجهما من دون الكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، ما جعل الجميع في حالة ذهول وصدمة، ولا سيما والدها "روميو" ووالدتها "جانيت".

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