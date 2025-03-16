فيديوهات طريفة لأبطال سيد الناس وإش إش تشعل مواقع التواصل.. شاهدوها

ماجد المصري مع بناته

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ريم مصطفى وعمرو سعد يقدمان أغنية "بتحبني"

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مسلسل "إش إش"

مسلسل "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:52 مساءً - شارك كل من أبطال مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس" فيديوهات طريفة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ونالت إعجاب الجمهور.شارك موقع "عرب وود" فيديو طريفاً جمع الفنان ماجد المصري مع بناته، وذلك مع النجاح الكبير الذي يحققه بشخصية "رجب الجريتلي" في مسلسل "إش إش"، ويظهر ماجد المصري في الفيديو وهو يجلس وسط بناته التي تحاول كل منهن إطعامه وتدليله على خليفة أغنية "رجب" للنجمة هيفاء وهبي، وعلقا على الفيديو قائلين: "بنحبك يا رجب".وقد انهالت عليهم التعليقات التي أشادت بخفة ظلهم وبجمال بنات ماجد المصري.ومن جهتها نشرت الفنانة ريم مصطفى من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو طريفاً على طريقة "التيك توك" جمعها بالنجم، وظهرا وهما يؤديان أغنية "بتحبني" للمطرب حميد الشاعري والمطربة أميرة.ويُعَدُّ هذا الفيديو الأول الذي يجمع الثنائي ريم مصطفى وعمرو سعد، والذي نال إعجاب متابعيهما ومحبيهما بسب روحهما الفكاهية وخفة ظلهما في الفيديو.يمكنكم متابعة: مقتل ابن عمرو سعد يقلب أحداث مسلسل سيد الناس في الحلقات المقبلةيُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر،، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.كما يشارك كل منفي موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"؛ إذ تجسد ريم مصطفى دور آمنة ربيع العطار زوجة عمرو سعد "الجارحي أبو العباس"؛ وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

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