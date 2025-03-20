كيف تتغلب الحامل على فقدان الشهية أثناء الحمل؟

لماذا يحدث فقدان الشهية في بداية الحمل؟

غثيان الحمل

اعلمي أن الثلث الأول من الحمل هو الثلث الأصعب في فصول الحمل؛ حيث التغيرات الهرمونية التي تطرأ على الحامل تلعب دوراً كبيراً في تحديد مدى قابليتها لتناول الطعام وتصل بعض النساء الحوامل لدرجة كراهية الطعام بشكل تام، وذلك في شهور الحمل الأولى وضمن أعراض غثيان الحمل التي ترافق الحمل.

لاحظي أن فقدان الشهية يظهر لدى الحوامل اللواتي كن يعانين من اضطرابات الأكل قبل الزواج، وكذلك الحوامل اللواتي لديهن نقص في فيتامين ب 12 بالإضافة إلى أن الثلث الأول من الحمل يرتبط بحدوث تغيرات في حاستي الشم والتذوق عند المرأة؛ حيث يتغير مذاق الأشياء بالنسبة إليها إضافة لأنها قد تشم روائح غريبة ومجهولة ومعكوسة، مما يؤثر على شهيتها وإقبالها على الطعام.

العوامل التي تؤدي إلى فقدان الحامل شهيتها في الثلث الأخير

حامل في شهور متقدمة

لاحظي أنك خلال الثلث الأخير من الحمل ينتابك هاجس زيادة الوزن، ولذلك فتبدئين في التقليل من تناول الطعام شيئاً فشيئاً، ولكن في بعض الأحيان تتفاقم مخاوفك مما يؤدي إلى فقدانك الفعلي لشهيتك خوفاً من حدوث زيادة الوزن في أثناء الحمل؛ وحيث إن التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة يكون صعباً لأن الأم تكون في مرحلة الرضاعة وبحاجة لتناول الطعام لكي تزيد من إدرار الحليب. اعلمي أن من اسباب فقدانك لشهيتك في الشهور الاخيرة من الحمل أنك تكونين في مرحلة الاستعداد للولادة والتجهيز لقدوم المولود، وقد تقوم بعض الأمهات بإعادة تغيير نظام البيت مثلاً، مما ينتج عنه تعرضها للمجهود البدني القاسي والذي يؤدي لفقدان الشهية، ويعرف نشاط الأم قبل الولادة بأيام بما يعرف بالتعشيش ورغم أنه من علامات قرب الولادة إلا أنه يؤدي لإصابتها بحالة من الهبوط وفقدان الطاقة. لاحظي أن توسع الرحم وارتفاع الجنين للأعلى بحيث يضغط على المعدة يؤدي لعدم قدرتك على تناول كمية كبيرة من الطعام، وبالتالي شعورك بفقدان الشهية والذي قد يؤدي لحدوث مشاكل لاحقة، ويفضل أن تهتمي بقياس نسبة الحديد في دمك لأن فقر الدم يؤدي لنقص الشهية عامة. توقعي أن تُصابي بفقدان الشهية أو ضعفها في حال أصبت بما يُعرف باكتئاب الحمل وذلك بسبب الخوف من الولادة ووجود هاجس الأمومة وعدم القدرة على رعاية المولود، ولذلك تصاب النساء الحوامل بنسبة ليست بسيطة بأعراض نفسية ومنها البكاء المستمر وفقدان الشهية والانطواء غيرها. لاحظي أن فقدان الشهية يرتبط بحدوث حرقة المعدة بسبب تمدد الرحم وضغط الجنين على المعدة؛ حيث يرتفع البطن للأعلى ويصبح الحمض المعدي لديه طريق سهل؛ لكي يصعد إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة المزعجة والتي تزيد مع تمدد البطن وتؤدي لعدم قدرة الحامل على تناول الطعام. اعلمي أن الإمساك هو مشكلة شائعة في شهور الحمل الأخيرة؛ حيث إنه يؤدي للإصابة بالانتفاح وغالباً ما يكون السبب هو ارتفاع هرمون البروجسترون خلال الثلث الثالث من الحمل؛ استعداداً للمخاض، فهو يعمل على استرخاء عضلات الجسم وتباطؤ الهضم وتراكم الغازات؛ ليسبب الشعور بالشبع وبالتالي فقدان الشهية.

ما هو علاج فقدان الشهية عند الحامل؟

شرائح زنجبيل طازجة

طبقي عدة نصائح وتجارب سابقة لنساء حوامل استطعن التغلب على مشكلة فقدان الشهية وإن كان من الضروي أن تتبعي إرشادات الطبيب قبل أن تستخدمي أي وصفة لأن هناك بعض الأعشاب مثلاً تؤدي لنتائج سيئة وغير محمودة العواقب رغم أنها تزيد من الشهية للطعام، ولكن يجب تناولها بحذر أو الامتناع عن تناولها عند الحوامل، ولذلك فيجب أن تنتبهي لأي تجربة أو نصيحة قبل استخدامها.

طبقي استخدام شريحة من الزنجبيل مرة واحدة في اليوم؛ حيث يمكن إضافة مبشور الزنجبيل الطازج لبعض أصناف الطعام، ويسهم ذلك في فتح شهية الحامل، ويعد النزجبيل من المنكهات وأيضاً له فوائده في تقليل الدوخة والغثيان، ولكن يجب عدم استخدامه بكثرة خلال الحمل خاصة في شهور الحمل الأولى؛ لأنه يعرف بأنه من محفزات الإجهاض.

اتبعي نظام تناول الوجبات على دفعات وسوف تلاحظين كيف يسهم تقسيم الوجبات على مدار اليوم في تقليل متاعب الحمل الهضمية؛ حيث إن ذلك يمنحك فرصة لعدم ضغط الطعام على الجهاز التنفسي وعلى المعدة بحيث تصابين بالتخمة وكذلك بزيادة حمض المعدة، وتصاب الحامل أيضاً في حال تناول الطعام بكثرة بصعوبة في التنفس، مما يجعلها تقلل من إقبالها على الطعام بالتدريج.

استخدمي بعض المكملات الغذائية التي يصفها لك الطبيب والتي تؤدي إلى زيادة شهيتك بشكل غير مباشر، في حين يجب الامتناع تماماً عن الأدوية والعقاقير التي توصف لفتح الشهية بسبب أعراضها الجانبية الخطيرة على الجنين إضافة إلى أن التوقف عن استخدام بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج الغثيان الحملي مثلاً يسهم بدور كبير في تحسين شهية الحامل.

واظبي على تطبيق نشاط بدني ورياضي بشكل يومي؛ حيث إن الرياضة للحامل تحسن من عملية الأيض، وتعمل على تحسين ونشاط الدورة الدموية، مما يعزز من أداء الأجهزة الحيوية للجسم، وبالتالي زيادة أداء المعدة وشعور الحامل بتحسن عام في جهازها الهضمي، مما يزيد من إقبالها على الطعام.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 07:27 صباحاً - تمر الحامل خلال مراحل الحمل الثلاث بالكثير من التغيرات النفسية والجسمية، مما يؤثر على شهيتها للطعام، وحيث إنها من الضروري أن تحصل على طعام صحي ومتوازن من أجل صحتها وصحة جنينها إلا أن مشكلة فقدان الشهية أو ضعفها تكون السبب وراء تراجع إقبالها على تناول الأصناف المغذية التي تضمن سلامة الحمل حتى موعد الولادة.في بعض الأحيان يجب أن تبحث الحامل مع طبيبها عن أسباب مرضية قد تؤدي إلى فقدانها الشهية، ومنها نقص معدل الحديد في دمها وغير ذلك، فيجب أن تعرف أسباب عامة لفقدان الشهية خلال الحمل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة مها عبد العزيز؛ حيث أشارت إلى طرق ووالأسباب التي تؤدي إلى ذلك مثل الغثيان الحملي والخوف من زيادة الوزن وغيرها من الأسباب في الآتي:قد يهمك أيضاً: هل فقدان الشهية في الأشهر الأولى.. من أعراض الحمل؟*ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.