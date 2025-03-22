شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخضراوات الورقية على مائدة الفطار والسحور والان مع تفاصيل الخبر

تحتوي الخضراوات الورقية مثل الكرنب، والسبانخ، والكرنب الأخضر، والجرجير، على كميات كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، ولها فوائد صحية عديدة، لذا يمكنك ادراجها فى طعامك خلال شهر رمضان، بحسب موقع summah health.

وتحتوى الخضراوات الورقية على العناصر الغذائية الأساسية التالية:

فيتامينات أ، ج، ك، وحمض الفوليك، والتي تعتبر ضرورية لصحة البصر، والمناعة، وصحة العظام، ونمو الخلايا.

المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، ضرورية لعظام قوية وعضلات صحية ووظيفة الأعصاب ونقل الأكسجين.

الألياف، التي تعزز البكتيريا المعوية الصحية، تساعد على الهضم، وتنظم نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تقلل الالتهاب والانتفاخ.

مضادات الأكسدة، التي تحارب تلف الخلايا وتدعم الشيخوخة الصحية عن طريق تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

بالإضافة إلى محتواها الغذائي، تشير الدراسات إلى أنه عندما تقوم بدمج الخضروات الورقية في نظامك الغذائي فإنها

دعم صحة الدماغ:

قد تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الخضراوات الورقية على تحسين الذاكرة والحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر والخرف.

تقوية العظام:

يعمل الكالسيوم وفيتامين ك معًا لبناء عظام قوية وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، خاصة مع تقدمنا في العمر.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة:

تشير الأبحاث إلى أن الخضروات الورقية قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والتنكس البقعي ومرض السكري من النوع 2.

انقاص الوزن:

تحتوي الخضراوات الورقية على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد على ملئك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الصحية.

تعمل كمزيل سموم طبيعي:

تحتوي الخضراوات الورقية على الكلوروفيل، الذي يساعد في عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم