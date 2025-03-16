شديدة تقترب من تحقيق خطتها وحنة تتلقى صدمة مجهولة.. أحداث الحلقة 16 من العتاولة 2‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:52 مساءً - شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "العتاولة 2" تطورات درامية مُكثفة، كانت أبرزها اقتراب شديدة من تحقيق خطتها وارتباط ابنها من شادية (مريم الجندي) بموافقة خضر (طارق لطفي) ونصار (أحمد السقا).
واتجهت "شديدة" لاحقًا إلى منزل العتاولة لطلب يد شادية رسميًا من خضر ونصار، حيث وافقا على الفور، وتم الاتفاق على إقامة مراسم قراءة الفاتحة في ذات الليلة. ومن جانبها، حاولت عدولة (نسرين أمين) التقرب من نصار، لكنه تجاهلها مُسببًا غضبها.
وفي إطار موازٍ، قامت قطة (زينب العبد) بزيارة جيجي (ثراء جبيل) لإبلاغها بتورط تحية في الأزمة التي تواجهها، مُشيرةً إلى احتمال كونها المُحرّض الرئيسي وراء ما حدث لها.
وكشفت الأحداث أيضًا عن هروب دينا من منزل أسرتها بعد تهديدات طلبة بنشر فيديو يساومها عليه وقيامه بابتزازها به، فيما عانى عاطف (مصطفى أبو سريع) من صدمة عنيفة عقب علمه بزواج شادية، ليجد نفسه يبكي أمام صديقه السبتي في الشارع.
واختُتمت الحلقة بذهاب "حنة" لتهنئة شادية، وإبلاغ نصار بموعد عملية ابنته، لكن مكالمة مُفاجئة من والدتها (المتواجدة في المستشفى مع ابنتها) قلبت الأحداث، لتنتهي الحلقة على صدمة غامضة.
يمكنك قراءة.. ثراء جبيل تتحدث عن مشاركتها في العتاولة 2 وكيف ترى نقد السوشيال ميديا
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"شديدة" تثير شكوك الوزانحيث بادرت "شديدة" (فيفي عبده) بالإسراع في إتمام زواج شادية من يوسف ثم توجهت إلى عيسى الوزان (باسم سمرة) للحديث عن أملاك سترة. مما أثار شكوكه حول نواياها اتجاه العتاولة. لكنها كشفت له عن خططها لهذه الزيجة لرغبتها في ضمان استقرار يوسف والاطمئنان عليه.
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واتجهت "شديدة" لاحقًا إلى منزل العتاولة لطلب يد شادية رسميًا من خضر ونصار، حيث وافقا على الفور، وتم الاتفاق على إقامة مراسم قراءة الفاتحة في ذات الليلة. ومن جانبها، حاولت عدولة (نسرين أمين) التقرب من نصار، لكنه تجاهلها مُسببًا غضبها.
وفي إطار موازٍ، قامت قطة (زينب العبد) بزيارة جيجي (ثراء جبيل) لإبلاغها بتورط تحية في الأزمة التي تواجهها، مُشيرةً إلى احتمال كونها المُحرّض الرئيسي وراء ما حدث لها.
عيسى الوزان يحاول الوصول للآثاروفي سياق الصراع حول الآثار، استدعى الوزان بني لاستجلاء خطط العتاولة، إلا أن الأخير لم يفيده بأي تفاصيل. بالمقابل، أعلن خضر لجيجي عزمه التصرف في الآثار دون الرجوع إلى نصار، ما يُنبئ بتصاعد التوتر داخل عائلة العتاولة.
وكشفت الأحداث أيضًا عن هروب دينا من منزل أسرتها بعد تهديدات طلبة بنشر فيديو يساومها عليه وقيامه بابتزازها به، فيما عانى عاطف (مصطفى أبو سريع) من صدمة عنيفة عقب علمه بزواج شادية، ليجد نفسه يبكي أمام صديقه السبتي في الشارع.
حنة ومفاجأة جديدةبينما تلقّت "حنة" خبر وصول العلاج الطبي لابنتها، فسارعت إلى المستشفى لإكمال إجراءات العملية.
واختُتمت الحلقة بذهاب "حنة" لتهنئة شادية، وإبلاغ نصار بموعد عملية ابنته، لكن مكالمة مُفاجئة من والدتها (المتواجدة في المستشفى مع ابنتها) قلبت الأحداث، لتنتهي الحلقة على صدمة غامضة.
يمكنك قراءة.. ثراء جبيل تتحدث عن مشاركتها في العتاولة 2 وكيف ترى نقد السوشيال ميديا
مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».