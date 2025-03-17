خمسة مواهب مذهلة.. فيفي عبده تنضم إلى «رامز إيلون مصر» اليوم!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر البرامج التلفزيونية التي تتمحور حول المقالب والبرامج الترفيهية من العناصر الأساسية في المشهد الفني العربي، حيث تجمع بين التسلية والتشويق،من بين هذه البرامج، يبرز برنامج “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه النجم الكوميدي رامز جلال، وهو يحقق شهرة واسعة بفضل مغامراته المثيرة وضيوفه المميزين،تتنوع الحلقات من حيث الضيوف والقضايا المطروحة، مما يجعل كل حلقة تجربة فريدة من نوعها.

فيفي عبده ضيفة رامز إيلون مصر

تستضيف الحلقة الحالية من البرنامج، والمُذاعة على قناة MBC مصر اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025، الفنانة المشهورة فيفي عبده،وقد عبّرت عن تجربتها السابقة مع برامج رامز جلال، حيث ذكرت أنها escaped from him لعدة سنوات، مشيرة إلى أن أبرز ما يميز برنامج رامز هو قدرة جلال على إضفاء طابع من المرح والتشويق،وفي تصريح لها، قالت «أنا هربت من رامز جلال 4 سنين مش عايزة أطلع، هو بيحبني جدا ويحبني فبيعذبني، المرة دي أنا رايحة أن رامز عامل لجنة تحكيم».

فكرة برنامج رامز إيلون مصر

تدور فكرة برنامج “رامز إيلون مصر” حول استدراج الضيف إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج المواهب “جولدن تالنت”،يشارك في هذه اللجنة أيضا الفنانة اللبنانبة نوال الزغبي وسفير النادي الأهلي والمنتخب السعودي محمد نور،كما تستضيف الحلقة المُقدمة المتميزة بسنت شمس، التي تؤدي دور مقدمة البرنامج، مما يُعزز من جو التنافس والحماس.

تفاصيل المقلب

يبدأ المقلب عندما تتم دعوة الضيف، سواء كان فناناً أو مؤثراً، للمشاركة في اختبار اختراع طبي يُقدمه أحد المتسابقين،يتمثل هذا الاختراع في “روبوت” يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه إجراء فحص طبي شامل للمريض في غضون 10 دقائق، وهو ما يمثل تجسيدًا للابتكار الحديث، ويضيف عنصر الدهشة والإثارة للموقف.

ضيوف برنامج رامز إيلون مصر

استضاف رامز جلال في برنامجه العديد من النجوم البارزين في الساحة الفنية والرياضية، مثل أحمد فهمي وأحمد العوضي وإلهام شاهين، بالإضافة إلى عدد من لاعبي كرة القدم المشهورين مثل حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي، مما يعكس تنوع ضيوفه وقدرته على جذب فئات مختلفة من الجمهور.

يبدو أن برنامج “رامز إيلون مصر” ينجح في احتلال مكانة بارزة في عالم الترفيه العربي، حيث يحقق توازنًا بين الفكاهة والمفاجآت،تنعكس تلك العناصر على تفاعل الجمهور مع الحلقات، كما تسهم في ترسيخ شعبية برنامج رامز جلال كواحد من أبرز البرامج الرمضانية الممتعة،وإلى جانب الترفيه، يثير البرنامج تساؤلات حول طبيعة المشاهدة والترفيه في العصر الحديث، وهو ما يستدعي النظر في تأثيرها على الثقافة المجتمعية.