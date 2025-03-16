هاجر السرّاج زوجة غيورة جداً في نص الشعب اسمه محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:49 صباحاً - تقدم هاجر السراج دورًا لافتًا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، حيث تجسد شخصية الزوجة التي تطاردها الشكوك والغيرة تجاه زوجها محمد (عصام عمر). ورغم محاولاته المتكررة لإقناعها بأنها مجرد أوهام، نكتشف أن مخاوفها في محلها.

علاقة زوجية متوترة

يصفها زوجها بأنها "عسكري ألماني" بسبب جديتها الدائمة، وغضبها المستمر، وافتقادها للعفوية والأنوثة كما يراها هو. هذه الصفة لم تأتِ من فراغ، فهي دومًا في حالة تأهب، تراقب تصرفات زوجها وتحاول كشف أي دلائل على خيانته، بينما هو يسعى جاهدًا لإقناعها بأنها تتخيل الأمور.

تقرر مي (هاجر السراج) الطلاق من زوجها كما تكشف حقيقة سرقته المال من محل والدتها، ولكن تتعقد الأمور أكثر عندما تفاجئه بخبر حملها للمرة الثانية.

هاجر السراج في مسلسل نص الشعب اسمه محمد- الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

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مسلسل نص الشعب اسمه محمد

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، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف ، مايان السيد، هاجر السرّاج، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

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