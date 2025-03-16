عمر السعيد يعلق على مشاركته في مسلسل قلبي ومفتاحه ويوجه رسالة لمخرجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:49 صباحاً - عبر الفنان عمر السعيد عن سعادته بالتواجد والمشاركة في أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"، واصفاً العمل بالمشروع الممتع.

ماذا قال عمر السعيد لمخرج مسلسل قلبي ومفتاحه؟

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حرص "" على توجيه رسالة شكر للقائمين على هذا المسلسل، ولاسيما لمخرجه تامر محسن، عبر منشور له على حسابه بـ "إنستغرام" والذي أرفق به صورة تجمعه مع بطلة العمل مي عز الدين، قائلاً: "و تحية عظيمة للمخرج الكبير استاذ تامر محسن.. شرفي لي انى اكون ضيف فى اخر حلقتين من مشروع ممتع انا من جمهوره... مبروك نجاحكم كلكم".

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تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يُذكر أنتدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"محلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

ويشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

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