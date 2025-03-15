هل تدخل كيم كارداشيان القفص الذهبي للمرة الرابعة؟

ميرنا وليد - بيروت - لمحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إلى احتمال دخولها القفص الذهبي للمرة الرابعة.

وطرحت كيم خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها الواقعي The Kardashians، تساؤلا لافتا حول خاتم خطوبتها المستقبلي قائلة: "أتساءل عن شكل خاتم خطوبتي القادم؟ ليكون خاتم خطوبتي النهائي والأخير"، ما اعتبره البعض إشارة غير مباشرة إلى احتمال زواجها مجددا.

يذكر أن كيم كانت قد كشفت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها تواعد شخصا ما "سرا" دون الكشف عن هويته، إذ قالت خلال إحدى حلقات برنامجها: "كنت أنوي البقاء عزباء. كنت أكذب عليكم تماماً".

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