في خطوة مفاجأة .. رنا رئيس تعود لخطيبها السابق وتحتفل بعقد قرانها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 01:24 صباحاً - في خطوة غير متوقعة؛ فاجأت النجمة رنا رئيس جمهورها ومحبيها بعودتها لخطيبها السابق وصديق طفولتها يسري علي، واحتفالها بعقد قرانها وسط أجواء عائلية.

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها

احتفلت الفنانة رنا رئيس بعقد قرانها على خطيبها الأول يسرى علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء وشهد الحفل حضور النجمات داليا البحيري ودنيا عبد العزيز.

وقد تألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، مع أكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

رنا رئيس تكشف عن سبب فسخ خطوبتها

وخلال الأيام الماضية حلت الفنانة رنا رئيس ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، وخلال الحلقة أكدت رنا أنها تؤمن بالحسد، لكنها لم تصل لمرحلة الهوس وقالت أنها مرت بالعديد من التجارب التي جعلتها تتوقف عن مشاركة كل التفاصيل الحلوة في حياتها، وقالت عن هذا الأمر: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية".

وقالت أنها شعرت بقوة تأثير الحسد بعد إعلان ارتباطها وتوتر علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "ما فهمتش اللي حصل.. حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ماعرفش.. بس فعلاً دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد".

رنا رئيس أصبحت أكثر تحفظاً فيما تنشره عبر السوشيال ميديا حول حياتها الشخصية، وأكدت أنه إذا حدث ارتباط مجدداً لن تعلن الأمر سوى يوم حفل الزفاف، وكشفت رنا أنها كانت مغرمة بالفنانة مي عز الدين منذ صغرها وكانت تتخيل نفسها ترتدي فستان زفاف مي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى"، بل ووصل الأمر لأنها قامت بعمل تاتو تأثرا بها.

يُذكر أن رنا رئيس كانت قد أعلنت خطوبتها في نوفمبر 2022 على صديق طفولتها يسري علي، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث فاجأها بعرض الزواج على الهواء مباشرة.

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مشاركة رنا رئيس بدراما رمضان 2025

تشارك رنا رئيس في موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، إذ تجسد شخصية "علية أبو العباس"؛ وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

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