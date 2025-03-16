رنا رئيس تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها: تزوجت من حب حياتي

رنا رئيس تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها

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رنا رئيس تكشف عن سبب فسخ خطوبتها

مشاركة رنا رئيس بدراما رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 08:52 مساءً - شاركت الفنانة الشابةجمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ الصور الرسمية لعقد قرانها.نشرتمن خلال حسابها على "إنستغرام"؛ الصور الرسمية لعقد قرانها؛ وذلك بعدما فاجأت الجميع مساء أمس، بخطوة عودتها لخطيبها السابق يسري علي وعقدت القران، وعلقت على الصور قائلة: "تزوجت من حب حياتي".وقد انهالت عليها التعليقات من قبل نجوم الفن ومتابعيها الذين باركوا زواجها متمنين لها حياة سعيدة، حيث قالت كارمن سليمان "ألف مبروك"، كما باركت لها هدى المفتي قائلة: "مبروك حبيبتي"، وقالت لها شيماء سيف: " مبروك ياروح قلبي ربنا يسعدكم ويحفظكم ويبارك لكم يارب في بعض ياحبايبي"، وغيرها العديد من التعليقات.كانتقد احتفلت بعقد قرانها على خطيبها السابق، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل حضور النجمات داليا البحيري ودنيا عبد العزيز.وقد تألقتبفستان أبيض ضيق، ذات أكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.وخلال الأيام الماضية حلّت الفنانةضيفة الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، وخلال الحلقة أكدت رنا أنها تؤمن بالحسد، لكنها لم تصل لمرحلة الهوس، وقالت إنها مرت بالعديد من التجارب التي جعلتها تتوقف عن مشاركة كل التفاصيل الحلوة في حياتها، وقالت عن هذا الأمر: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية".وقالت إنها شعرت بقوة تأثير الحسد بعد إعلان ارتباطها وتوتر علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "ما فهمتش اللي حصل، حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ماعرفش، بس فعلاً دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد".أصبحت أكثر تحفظاً فيما تنشره عبر السوشيال ميديا حول حياتها الشخصية، وأكدت أنه إذا حدث ارتباط مجدداً لن تعلن الأمر سوى يوم حفل الزفاف، وكشفت رنا أنها كانت مغرمة بالفنانة مي عز الدين منذ صغرها وكانت تتخيل نفسها ترتدي فستان زفاف مي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى"، بل ووصل الأمر بأنها قامت بعمل تاتو تأثراً بها.يُذكر أن رنا رئيس كانت قد أعلنت خطوبتها في نوفمبر 2022 على صديق طفولتها، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث فاجأها بعرض الزواج على الهواء مباشرة.يمكنكم قراءة رنا رئيس بعد جراحة الأنف: لأسباب صحية وتعليقات الناس قاسية جداًتشارك رنا رئيس في موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، إذ تجسد شخصية "علية أبو العباس"؛ وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

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