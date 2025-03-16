شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفة تشيد بمخرجى ولاد الشمس وأثينا والان مع تفاصيل الخبر

أشادت المخرجة بتول عرفة بمخرجا مسلسل ولاد الشمس ومسلسل أثينا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "المخرج شادى عبد السلام والمخرج يحيي إسماعيل تستحقوا دخول السباق الرمضاني بجدارة ربنا يسعدكم زى ما أسعدتونا فنياً تفاصيلكم وعناصركم كلها حلوة يسلم فنكم يا رب".

وكان المخرج شادي عبد السلام قد قدم مسلسل ولاد الشمس والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان، حيث سلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.



المخرج شادي عبد السلام

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

أما مسلسل المخرج يحيي إسماعيل فهو مسسل أثينا، ولاقى أيضا اشادات واسعة بموضوعه وبأداء بطلته ريهام حجاج، وهو العمل الذي ينتمى للدراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.



يحيي اسماعيل

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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