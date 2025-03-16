أشرف بن شرقي يكشف لـ رامز جلال عن تنازله عن هذا المبلغ لينضم للنادي الأهلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 08:52 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، وكان ضيف الحلقة لاعب كرة القدم المغربي أشرف بن شرقي والذي تعرَّض لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة بتقديم بن شرقي بشكل ساخر، حيث قال رامز جلال: "أشرف بن شرقي عمال يبص وراه وتقريباً خايف من جمهور الزمالك بعد الانتقال إلى الأهلي"، كما سخر رامز جلال من الطقم الذي يرتديه أشرف بن شرقي لاعب الأهلي قائلاً: "ده لابس طقم صابر الرباعي".
كما تحدث رامز جلال عن انتقال بن شرقي للأهلي قائلاً: "أول ما فاتحوه في الفلوس، قالهم أنا أحب كده، ماكان من بدري، اللاعب إللي كان كده وهيبقى قد كده، إللي بعون الله هيجيب بطولات قد كده، إللي مشعوط ميت عقبة وهما مش ناقصين حرايق".
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وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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أشرف بن شرقي يُصاب بحالة من الخوف خلال تعرضه لمقلب الحلقةوبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الكابتن أشرف بن شرقي بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وبدأت الحلقة بتقديم بن شرقي بشكل ساخر، حيث قال رامز جلال: "أشرف بن شرقي عمال يبص وراه وتقريباً خايف من جمهور الزمالك بعد الانتقال إلى الأهلي"، كما سخر رامز جلال من الطقم الذي يرتديه أشرف بن شرقي لاعب الأهلي قائلاً: "ده لابس طقم صابر الرباعي".
كما تحدث رامز جلال عن انتقال بن شرقي للأهلي قائلاً: "أول ما فاتحوه في الفلوس، قالهم أنا أحب كده، ماكان من بدري، اللاعب إللي كان كده وهيبقى قد كده، إللي بعون الله هيجيب بطولات قد كده، إللي مشعوط ميت عقبة وهما مش ناقصين حرايق".
أشرف بن شرقي يكشف لرامز جلال عن تنازله عن مبلغ كبير لينضم للنادي الأهليوخلال الحلقة وجه رامز جلال سؤالاً لأشرف بن شرقي قائلاً: "تنازلت عن مبلغ أد إيه للانضمام للأهلي"، ليرد بن شرقي: "أكثر من 700 ألف دولار".
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"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج و المسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».