نسليهان اتاغول وقادير دوغلو يعلنان اسم مولودهما الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 07:23 مساءً - بعد زواج دام 8 سنوات، استقبلت النجمة التركية نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو، مولودهما الأول منذ قرابة الأسبوع، ولم يعلنا الموضوع بأنفسهما، ولكن أكدت مصادر مقربة لهما الخبر للصحف التركية. وكانت قد أعلنت أتاغول خبر حملها في يوليو الماضي، وبعدها بشهور قليلة كشفت عن نوع الجنين، وعلقت عبر صورة نشرتها على حسابها "إنه صبي".

نسليهان أتاغول تكشف اسم مولودها الأول

نسليهان أتاغول وقادير دوغلو مع مولودهما الجديد.. الصورة من ستوري حساب قادير دوغلو على إنستغرام



اختفت نسليهان أتاغول وكذلك زوجها قادير دوغلو عن الأنظار منذ استقبال مولودهما، حتى ظهرا أمس على حساب دوغلو الرسمي على انستغرام، ونشرا صورة عبر خاصية القصص لهما مع المولود، مع إخفاء وجهه، وذلك حتى يطمئنا الجمهور على صحة أتاغول والمولود الجديد، وأعادت أتاغول نشر الصورة.

كما كشفا عن اسم المولود أخيرًا، والذي أطلقا عليه اسم "عزيز"، وعلقا على الصورة: "مرحبًا عزيز" .

ويذكر أن نسليهان أتاغول كانت كل فترة تشارك جمهورها متابعات حملها، حيث نشرت في أكتوبر الماضي ألبوم صور، مكوناً من 17 صورة، والتي أعلنت من خلاله بلوغها الشهر العشرين في الحمل.

وجمعت أتاغول لقطات منوعة وعفوية منها بمفردها حيث بدا عليها الحمل ولكنها حافظت على رشاقتها، وصورة جمعتها بزوجها وهما يحملان صور فحص الموجات فوق الصوتية الذي كشف نوع الجنين. وفي صورة أخرى كانت أتاغول مع دوغلو وهو يقود السيارة وكانت تبتسم وهي تضع يدها على بطنها للإشارة إلى طفلها.

نسليهان أتاغول وقادير دوغلو

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رغم الشائعات المتكررة التي تحيط الثنائي الشهير، نسليهان أتاغول، 32 عامًا، والتي اشتهرت في الوطن العربي بدورها "نيهان" في مسلسل "الحب الأعمى"، وزوجها الممثل التركي قادير دوغلو، 42 عامًا، إلا أن علاقة حبهما ضمن أشهر العلاقات في تركيا.

بدأت قصة الحب بين نسليهان ودوغلو، من مسلسل "فاتح حربية"، الذي تم عرضه في الفترة من أغسطس 2013، إلى ديسمبر 2014، وبعد انتهاء العرض مباشرةً أعلنا ارتباطهما بشكل رسمي، ثم أعلنا خطبتهما في حفل عائلي بسيط، اقتصر على عائلتيهما، وبعدها أقاما حفلاً آخر مع أصدقائهما المقربين.

وعام 2016، أقاما حفل زفاف ضخم، بأحد أشهر الفنادق في اسطنبول، الذي يطل على البسفور، وحضره ما يقرب من 500 شخص.

وكان قد نفى الثنائي بشكل قاطع أكثر من مرة، شائعات الخيانة الزوجية، التي طالت قادير دوغلو.

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نسليهان أتاغول ضيفة معرض "الأبد هو الآن"

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وفي أكتوبر الماضي، وبسبب شعبيتها الكبيرة في العالم العربي، تم دعوة النجمة التركية نسليهان أتاغول لزيارة مصر وهي الزيارة الأولى لها فيها، حيث لبت أتاغول دعوة نادين عبدالغفار مؤسّسة آرت دي إيجيبت التي استقبلتها بالورود بعد وصولها إلى القاهرة، وحلّت ضيفة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" والذي أقيم بهضبة الإهرامات حتى يوم 16 نوفمبر 2024 بمشاركة 12 فناناً تشكيلياً من جميع أنحاء العالم.

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