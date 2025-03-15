شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين صاروخًا من طراز "لونغ مارش-2 دي" يحمل على متنه قمرًا اصطناعيًا للاستشعار عن بُعد أرسلته إلى الفضاء اليوم.

وجرى إطلاق الصاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب البلاد لإرسال القمر "قاوجينغ-3 02" إلى المدار المخطط له.

كما حمل الصاروخ على متنه القمر الاصطناعي "تيانيان-23"، وتعدّ هذه المهمة رقم 564 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".