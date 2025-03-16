شكرا لقرائتكم خبر عن متوفرة 24 ساعة في رمضان.. كيف تستفيد من خدمة حفظ الأمتعة بالحرم المكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

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استلام الأمتعة عند مراكز حفظ الأمتعة ونقاط استلام عند الأبواب الرئيسية .

تتبع الكتروني عبر رمز استجابة ورمز ذكي.ص

تسليم سريع ومطابقة دقيقة للبيانات .

تفتيش وتسجيل الأمتعة وإصدار أسورة ذكية للتتبع .

الحفظ والنقل لتخزين آمن ومراقبة مستمرة وتنبيهات بعد 4 ساعات

الاستلام ثم مسح رمز الاستجابة ومطابقة البيانات .



مواقع خدمة حفظ الأمتعة بالمسجد الحرام

مركزان لحفظ الأمتعة

6 نقاط لاستلام الامتعة عند الأبواب الرئيسية

نقاط لاستلام الامتعة عند الأبواب الرئيسية متوفرة 24 ساعة خلال شهر رمضان المبارك

عربات الحرم

خدمات متكاملة

الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، لضيوف الرحمن خدمة حفظ الأمتعة تيسيرًا على المعتمرين والزوارويمكن للمعمتر والزائر حفظ أمتعته بأمان في المسجد الحرام بأرفف مجهزة وأنظمة مراقبةخطوات خدمة حفظ الأمتعة بالمسجد الحراممواضئ الحرم المكيحددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواقع الوضوء ودورات المياه الحديثة المتواجدة في عدة مواقع رئيسية في المسجد الحرام.وقالت "شؤون الحرمين"، إن هناك 4 مواقع للوضوء في الحرم كالتالي:خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 من العربات الكهربائية الكبيرة "القولف" لخدمة ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة.وأفادت الهيئة أن الخدمة تتوفر في عدة مواقع وهي الساحة الغربية جسر الشبيكة (باب 64) وسلم أجياد من الدور الأول بجوار (باب 4) وجسر أجياد (باب 4 ) ويمكن حجزها عبر منصة التنقل الموحد.وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة لقاصدي المسجد الحرام، تعكس الاهتمام بضيوف الرحمن من جميع الفئات لضمان تقديم رعاية شاملة تمكّن القاصدين من أداء مناسكهم بكل راحة وأمان.