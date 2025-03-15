شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على محافظة أُملج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الرويضات التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك.

سبق وأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة. أمطار رعدية حسب بيان الأرصاد، يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.