شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتلف أكثر من 1.4 طن مواد غذائية فاسدة وتغلق معملاً عشوائياً للحلويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط معمل عشوائي لإعداد الحلويات داخل "حوش" مخالف بحي "مريخ" شرق المحافظة حيث جرى ضبط ومصادرة أكثر من 1.4 طن من المواد الغذائية المخالفة، شملت حلويات مجهولة المصدر ومواد أولية غير محكمة الإغلاق، إلى جانب رصد مخالفات صحية وتشغيل عمالة غير نظامية، مما استدعى إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بمساندة بلدية أم السلم الفرعية والجهات المعنية، رصدت الموقع الذي يعمل دون ترخيص رسمي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 650 كيلو من الحلويات الجاهزة للتوزيع مجهولة المصدر، و120 كيلو دقيق غير محكم الإغلاق، و70 كيلو سكر غير محكم الإغلاق، إضافة إلى تشغيل عمالة لا تحمل بطاقات صحية.

وبينت الأمانة أنه تم إتلاف الكميات غير الصالحة للاستهلاك، فيما تم تسليم 540 كيلو دقيق محكم الإغلاق، و60 كيلو سمن نباتي، ومحتويات تحضير المواد الغذائية للجمعية الخيرية، كما جرى توثيق المخالفات وإغلاق الموقع من قبل بلدية أم السلم، مع إشعار المخالفين بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.