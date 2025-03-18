شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تتلف أكثر من 1.4 طن مواد غذائية فاسدة وتغلق معملاً عشوائياً للحلويات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، بمساندة بلدية أم السلم الفرعية والجهات المعنية، رصدت الموقع الذي يعمل دون ترخيص رسمي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 650 كيلو من الحلويات الجاهزة للتوزيع مجهولة المصدر، و120 كيلو دقيق غير محكم الإغلاق، و70 كيلو سكر غير محكم الإغلاق، إضافة إلى تشغيل عمالة لا تحمل بطاقات صحية.
وبينت الأمانة أنه تم إتلاف الكميات غير الصالحة للاستهلاك، فيما تم تسليم 540 كيلو دقيق محكم الإغلاق، و60 كيلو سمن نباتي، ومحتويات تحضير المواد الغذائية للجمعية الخيرية، كما جرى توثيق المخالفات وإغلاق الموقع من قبل بلدية أم السلم، مع إشعار المخالفين بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تتلف أكثر من 1.4 طن مواد غذائية فاسدة وتغلق معملاً عشوائياً للحلويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.