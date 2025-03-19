تامر عاشور يعد جمهوره في السعودية بفرحة جنونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان تامر عاشور جمهوره للحفل الذي سيحييه في المملكة العربية السعودية رابع أيام عيد الفطر المبارك.

ونشر تامر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” بوست الحفل، وعلّق عليه قائلاً: “بك فرحة جنونيّة… ‏دَفا وأمان وحِنية… الفنان تامر عاشور ضمن فعاليات عيد الفطر… رابع أيام العيد. شاطئ شيدز- درة العروس”.

وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل البدء بطرح التذاكر اليوم في تمام الحادية عشرة ليلاً.

يُذكر أن تامر عاشور طرح أخيراً أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “ياه”، وقد اتّسم الألبوم بطابع الحزن، باستثناء أغنية “قصر بعيد” التي تُعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

الألبوم يتضمن 12 أغنية، هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، وقد تعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزّعين، ومن الشعراء: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، ومن الملحنين: محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، ومن الموزعين: إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.