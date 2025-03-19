شكرا لقرائتكم خبر عن برسوم 4000 ريال فقط...السعودية تعلن عن أرخص إقامة دائمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والاستقرار، أعلنت الحكومة السعودية عن تحديثات جديدة في نظام الإقامة الدائمة، حيث بات بإمكان المقيمين والمستثمرين الاستفادة من فرصة الحصول على الإقامة الدائمة برسوم مخفضة تصل إلى 4000 ريال سعودي فقط. هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل نظام الإقامة الدائمة الجديد

يعد هذا النظام فرصة مثالية للمقيمين الذين يتطلعون إلى الاستقرار طويل الأمد في المملكة، حيث يمنحهم حرية التنقل والعمل دون الحاجة إلى كفيل. ومن أبرز مميزات هذا النظام:

رسوم مخفضة: يمكن الحصول على الإقامة الدائمة مقابل 4000 ريال سعودي فقط سنويًا.

حرية العمل: يتيح النظام لحاملي الإقامة العمل في مختلف القطاعات دون الحاجة إلى رعاية أو كفالة.

تملك العقارات: يُسمح لحاملي الإقامة الدائمة بتملك العقارات السكنية والتجارية وفقًا للقوانين المعمول بها.

إمكانية استقدام العائلة: يسمح النظام باستقدام الزوجة والأبناء للعيش في المملكة.

سهولة التنقل: يمكن للمقيمين السفر من وإلى المملكة دون الحاجة إلى تأشيرة خروج وعودة.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة برسوم 4000 ريال

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على الإقامة الدائمة، والتي تشمل:

الحد الأدنى للدخل: يجب أن يكون دخل المتقدم مستقرًا وثابتًا لضمان القدرة على العيش في المملكة.

سجل جنائي نظيف: يجب ألا يكون للمتقدم أي سوابق جنائية أو قضايا أمنية.

إثبات إقامة سابقة: يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة لفترة لا تقل عن عامين.

التأمين الصحي: يشترط وجود تأمين صحي ساري المفعول للمقيم وأفراد أسرته.

كيف يمكن التقديم على الإقامة الدائمة؟



يمكن للراغبين في التقديم على الإقامة الدائمة الاستفادة من المنصة الرقمية التي أطلقتها الحكومة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للحكومة السعودية.

تسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم، رقم الجواز، المهنة، إلخ).

إرفاق المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، شهادة عدم وجود سوابق، وإثبات الدخل.

دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة.



مزايا الإقامة الدائمة للمستثمرين ورواد الأعمال

يستهدف النظام الجديد بشكل خاص المستثمرين ورواد الأعمال، حيث يمنحهم فرصة لتوسيع أعمالهم داخل المملكة، ومن أبرز هذه المزايا:

إمكانية إنشاء المشاريع التجارية دون الحاجة إلى شريك سعودي.

حرية تملك الشركات بشكل كامل.

إمكانية الحصول على تأشيرات استقدام للموظفين والعاملين.

الوصول إلى التسهيلات البنكية والتمويلية بسهولة.

متى يبدأ العمل بالنظام الجديد؟



أكدت الجهات الرسمية أن النظام سيبدأ تطبيقه رسميًا خلال الأشهر القادمة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الإضافية عبر المنصات الحكومية الرسمية.

الخاتمة

يمثل هذا التحديث في نظام الإقامة الدائمة خطوة مهمة لدعم رؤية المملكة 2030، حيث يسهل على الأفراد والمستثمرين التمتع بحياة مستقرة في بيئة متطورة واقتصاد مزدهر. يعد هذا النظام فرصة مثالية للراغبين في الاستقرار والاستثمار داخل المملكة برسوم ميسرة.