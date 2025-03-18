خدمة "زكاتي" تتيح حساب وإخراج زكاة الأفراد بطرق آمنة ومباشرة للمستحقين

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأستاذ حمود الحربي أن إتاحة خدمة "زكاتي" للأفراد تأتي انطلاقًا من التزام هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" نحو إيجاد خدمات زكوية متكاملة؛ حيث توفر الخدمة للأفراد فرصة أداء زكاتهم بشكل سلس وميسر؛ لتصل لمستحقيها بشكل مباشر، مؤكدًا أن جميع مبالغ زكاة الأفراد الواردة عبر الخدمة يستفيد منها مستحقو الزكاة المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبينًا أن الخدمة توفر إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستحقي الزكاة، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات.
وأضاف الحربي أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ومن ذلك، النقد، الذهب والفضة، الأسهم السعودية والأجنبية، الصناديق الاستثمارية، العقار، عروض التجارة، مشيرًا إلى أن الخدمة توفر خاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه، حيث ترتبط خدمة زكاتي بشكل لحظي بالأسعار العالمية للذهب والفضة، كما توفر الخدمة أيضًا إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بشكل يومي بسعر إغلاق السوق.
وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن خدمة "زكاتي" تشهد تفاعلًا كبيرًا ومتزايدًا لدى الأفراد، حيث تجاوزت المبالغ الإجمالية التي استفاد منها مستحقو الزكاة بجميع فئاتهم منذ إطلاق الخدمة قبل 8 سنوات أكثر من 760 مليون ريال.
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