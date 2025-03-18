شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يقترب من رئاسة بعثة الأهلي في موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

اقترب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من رئاسة بعثة الفريق من موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 8 أبريل المقبل في التاسعة والنصف مساءً بوقيت القاهرة.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية فى الصومال بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات فى السودان نظراً للأحداث الراهنة هناك.

ولم يُحدد مسئولو النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق بشكل رسمي حتى الأن ، لكن الأقرب حالياً هو طارق قنديل وسيتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

على صعيد آخر، فتح مسئولو الأهلي اتصالات مع السفارة المصرية فى موريتانيا لترتيب رحلة الفريق لخوض مباراة الهلال السوداني ، ويتطلع الأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة وحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب وتذاكر السفر، وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة التى ستقام فى التاسعة مساء 8 أبريل المقبل بتوقيت القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر "كاف" الأهلي بإقامة مباراة الذهاب يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 الشهر ذاته فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني.

ويواصل مسئولو الأهلي اتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال، فقد حصل النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.