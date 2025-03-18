مذكرة تفاهم بين البلد الأمين وسمو القابضة لإنشاء صندوق استثماري بـ 4 مليارات ريال

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وتسعى ضاحية سمو إلى إحداث تحول نوعي في البنية الحضرية لمكة؛ حيث يتضمن المشروع تطويرا شاملاً يعزز استدامة النمو الحضري ويشمل بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات سكان المدينة وزوارها على حد سواء، لا سيما وأن المشروع جزء من رؤية شاملة تهدف لخلق بيئة حيوية متكاملة، تلائم طموحات مكة كمركز حضاري عالمي.
وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقّعت شركة البلد الأمين مع سمو القابضة أيضًا مذكرة تفاهم أخرى لتطوير مشروعين آخرين في العاصمة المقدسة، تغطي مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وتهدف هذه المشاريع لتحسين جودة الحياة في مكة، عبر إنشاء أحياء سكنية ومرافق حديثة تلبي احتياجات المجتمع، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة البلد الأمين، التي تضع نصب عينيها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب استثمارات مميزة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والعمراني في مكة المكرمة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير المدينة بما يليق بمكانتها الدينية والحضارية.
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