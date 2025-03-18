شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم بين البلد الأمين وسمو القابضة لإنشاء صندوق استثماري بـ 4 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أمين العاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود وقّعت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع سمو القابضة؛ لإنشاء صندوق استثماري ضخم بقيمة تزيد عن 4 مليارات ريال سعودي، ويهدف الصندوق لتطوير البنية الفوقية لمشروع "ضاحية سمو" في قلب مكة، لتكون واحدة من أبرز المشاريع العمرانية التي تواكب طموحات المدينة المقدسة، والإسهام في المضي نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا.

وتسعى ضاحية سمو إلى إحداث تحول نوعي في البنية الحضرية لمكة؛ حيث يتضمن المشروع تطويرا شاملاً يعزز استدامة النمو الحضري ويشمل بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات سكان المدينة وزوارها على حد سواء، لا سيما وأن المشروع جزء من رؤية شاملة تهدف لخلق بيئة حيوية متكاملة، تلائم طموحات مكة كمركز حضاري عالمي.

وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقّعت شركة البلد الأمين مع سمو القابضة أيضًا مذكرة تفاهم أخرى لتطوير مشروعين آخرين في العاصمة المقدسة، تغطي مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وتهدف هذه المشاريع لتحسين جودة الحياة في مكة، عبر إنشاء أحياء سكنية ومرافق حديثة تلبي احتياجات المجتمع، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة البلد الأمين، التي تضع نصب عينيها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب استثمارات مميزة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والعمراني في مكة المكرمة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير المدينة بما يليق بمكانتها الدينية والحضارية.