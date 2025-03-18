فورمولا واحد: دومينيكالي يجري محادثات مع تايلاند لاستضافة جائزة كبرى

الرياص - اسماء السيد - بانكوك : أجرى الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي الثلاثاء محادثات مع رئيسة وزراء تايلاند حول خطط محتملة لاستضافة إحدى الجوائز الكبرى.

ويحرص المدير السابق لفريق فيراري، الذي مدد أخيرا عقده للبقاء في منصبه حتّى عام 2029، على استكشاف حلبات جديدة مع تزايد شعبية هذه الرياضة.

أصدر القيمون على البطولة روزنامة مزدحمة بالجوائز الكبرى مع 24 سباقا لهذا العام الذي انطلاق الأحد من أستراليا بفوز سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، في حين من المتوقع أن يتم اعتماد جولات جديدة في المستقبل.

أشار دومينيكالي في نهاية الأسبوع إلى أن تايلاند قد تكون مرشحة للانضمام إلى الروزنامة العالمية.

في المقابل، صرّحت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا أن تايلاند ستمضي قدما في دراسة إيجابيات وسلبيات استضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد، بما في ذلك التكاليف ومكان إقامة السباق.

وكتبت عبر حسابها على تويتر "الأمر لا يتعلق فقط بشرف استضافة السباق، بل أيضا بفرصة مهمة لتطوير البنية التحتية الحضرية، واستقبال السياح من جميع أنحاء العالم في تايلاند، وتطوير قطاعي الصناعة والخدمات".

وفي حين لم يسبق لتايلاند أن نظمت جولة من الفورمولا واحد، باتت حلبة بوريرام، شمال شرق البلاد، وجهة في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، حيث استضافت السباق الافتتاحي للموسم في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق، صرّح المسؤولون التايلانديون أنهم يسعون لانشاء حلبة شوارع، ربما حول المركز التاريخي للمدينة.

لكن تايلاند ليست الدولة الوحيدة التي تطرق باب الفئة الأولى إذ تسعى فرنسا وألمانيا للعودة إلى البطولة، وترتفع أيضا اسهم جائزة تركيا الكبرى التي أقيمت للمرة الأخيرة عام 2021.