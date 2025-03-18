شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحركات لجنة تخطيط الزمالك الأخيرة في ملف تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

تجرى لجنة التخطيط بناى الزمالك تحركاتها الأخيرة من أجل تجديد وتمديد عقود اللاعبين داخل القلعة البيضاء،لإنهاء هذا الملف وإسدال الستار عليه خاصة أنه يشغل بال قطاع عريض من جماهير القلعة البيضاء،التى ترغب فى معرفة مصير هؤلاء اللاعبين وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو".

حسام عبد المجيد

مسئولو الزمالك قرروا وضع حسام عبد المجيد في الفئة الثانية من العقود، وهو ما يعنى تعديل عقده ماليا، بما يتناسب مع أدائه والمستوى الذى يقدمه فى المباريات مع الفريق، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب للاتفاق على العقود الجديدة ويأتى هذا فى الوقت الذى يريد فيه اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع الفريق، وهو ما تدرسه لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة.

الونش وعبد الله السعيد

يجهز مسئولو نادي الزمالك للإعلان عن تجديد عقود كل من محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد ومن المنتظر أن يتم حسم تجديد عقد الثنائي خلال الساعات المقبلة، بعدما أبدى ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، كما توصل مسئولو النادي لاتفاق مع عبد الله السعيد لتجديد تعاقده لمدة موسمين، على أن يتم الاتفاق على المقابل المادي في المرحلة المقبلة قبل حسم الأمر.

محمد السيد

اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف الخارجى وأبلغ أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك بالتواصل مع والده لإنهاء الملف.

زيزو

اتقفت لجنة التخطيط مع مجلس إدارة الزمالك على أن تكون الجلسة المقبلة مع اللاعب هي الحاسمة، سواء بالموافقة على التجديد والبقاء مع الفريق، وتوقيع العقود الجديدة، أو برفض التجديد وإعلان الرحيل بنهاية الموسم عن ميت عقبة.

ومن المقرر وضع مقدم التعاقد الذى سيتم الاتفاق عليه مع زيزو ووالده أمام اللاعب خلال الجلسة لحسم الأمر بصورة نهائية، ليبدى رأيه ويحدد موقفه، وحال رفض اللاعب خلال الجلسة سيكون الأمر منتهيا بالنسبة لمجلس الإدارة، ويصبح اللاعب هو صاحب تحديد مصيره.

حمزة المثلوثي

رفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، واللاعب يحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة،والإدارة تنتظر التقرير الطبي لحالته قبل بدء التفاوض معه لتجديد عقده.