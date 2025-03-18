الامارات | إصابة كنو ووصول عبدالحميد لمعسكر منتخب السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المنتخب السعودي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الصين، بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على «ملعب نادي الشباب» تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرڤي رينار، حيث بدأت بتدريبات الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب محمد كنو ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ التي تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع ناديه الهلال.

وأجرى الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي تمارين استرجاعية بعد انضمامهما لمعسكر المنتخب (الأخضر).

كما شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سعود عبدالحميد، لاعب روما الإيطالي، في التدريبات الجماعية بعد انضمامه للمنتخب السعودي، الذي يواصل تحضيراته اليوم الثلاثاء.

ويتواجد المنتخب السعودي، الذي يحل ضيفا على منتخب اليابان، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة للمجموعة، في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

يذكر أن منتخب اليابان يحلق في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني بسبع نقاط، فيما تتساوى منتخبات إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين في رصيد 6 نقاط، ليتواجدوا في المراكز من الثالث إلى السادس.