معهد الإدارة العامة يطلق مشروع تطوير محتوى الدورات التدريبية باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز

أطلق معهد الإدارة العامة مشروع تطوير محتوى الدورات التدريبية باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز، لمساعدة المتدربين على اكتساب مهارات عملية وتجربة سيناريوهات متنوعة؛ حيث يسعى المعهد من خلال هذا المشروع إلى توفير إمكانيات تطوير وتشغيل المحتوى التدريبي باستخدام هذه التقنيات وتضمينها في البرامج والدورات التدريبية، وتوفير تجربة فريدة للمتدربين تسهم في زيادة الفاعلية وسهولة وصول المعلومة، وتوفير بيئة تفاعلية افتراضية متعددة الاستخدام يكون المتدرب فيها أكثر تفاعلية مع المحتوى تحاكي بيئة التعلم التقليدي مهما كانت ظروفها وصعوبتها، وربط المحتوى مع نظام إدارة المحتوى التدريبي.

ويتضمن إطلاق المشروع تنفيذ الكثير من الحالات التدريبية المتنوعة بتقنية الواقع الافتراضي، والموزعة على 5 مجالات مختلفة تمثل المراكز التدريبية في المعهد، حيث بلغ إجمالي هذه الحالات 17 حالة تدريبية، منها 5 حالات في مجال القانون، و4 حالات في مجال التحول الرقمي والمعلومات، و3 حالات بأكاديمية تطوير القيادات الإدارية، و3 حالات في مجال إدارة الموارد البشرية، وحالتين في مجال الإدارة والسياسات العامة.

الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة يحرص من خلال إطلاقه هذا المشروع على المساهمة بكفاءة وفاعلية في تنمية القدرات البشرية للكوادر الوطنية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تطوير دوره في تقديم خدمات تطويرية بمعايير عالمية والابتكار في تقديم التدريب، وتحقيقاً لأهداف استراتيجيته التحولية الجديدة التي تسعى لرفع جودة التدريب والقدرة الاستيعابية للمعهد، وقياس أثر التدريب ورفع العائد عليه، واستخدام أساليب تدريبية مبتكرة.