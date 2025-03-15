شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في هيوستن تحذر المواطنين من الأوضاع الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت القنصلية السعودية في هيوستن المواطنين في ولاية أوكلاهوما من الأوضاع الجوية داعية إلى توخي الحذر.

وقالت القنصلية في بيان: على جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بشأن العواصف الشديدة والتي تسببت في حرائق الغابات في بعض مناطق الولاية ” .

وأشارت القنصلية أنه عند الحاجة للمساعدة يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305