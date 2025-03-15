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قنصلية المملكة في هيوستن تحذر المواطنين من الأوضاع الجوية

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قنصلية المملكة في هيوستن تحذر المواطنين من الأوضاع الجوية

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الرياض - علي القحطاني - حذرت القنصلية في هيوستن المواطنين في ولاية أوكلاهوما من الأوضاع الجوية داعية إلى توخي الحذر.

وقالت القنصلية في بيان: على جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بشأن العواصف الشديدة والتي تسببت في حرائق الغابات في بعض مناطق الولاية ” .

وأشارت القنصلية أنه عند الحاجة للمساعدة يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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