اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | "أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات 1/2
  • الامارات | "أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات في الإمارات، وذلك في إطار مبادرة "ريس" الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة للقطاع العقاري.

وتتيح المنصة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة "تيرن ريووردز"، إمكانية سداد الإيجارات عبر البطاقات المصرفية دون أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا الابتكار في إطار جهود دبي لتعزيز كفاءة القطاع العقاري وتسهيل المعاملات المالية عبر حلول مرنة وآمنة.

وأكد سعيد السيد، الشريك المؤسس في "تيرن ريووردز"، أن المنصة الرقمية الجديدة تسهم في تحديث تجربة الإيجار وتساعد المستأجرين على إدارة نفقاتهم الشهرية بشكل أكثر مرونة من خلال تحويل أكبر التكاليف الشهرية إلى مدفوعات مجدولة مع مكافآت تحفيزية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements