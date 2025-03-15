شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر أمس الجمعة، شبه جزيرة ميناهاسا شرقي إندونيسيا.وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال وقع على عمق حوالي 13 كيلومترًا وعلى بعد 395 كيلومترًا شمال شرقي ساماريندا.ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.