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زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا 1/3
  • زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا 2/3
  • زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا 3/3

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر أمس الجمعة، شبه جزيرة ميناهاسا شرقي إندونيسيا.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال وقع على عمق حوالي 13 كيلومترًا وعلى بعد 395 كيلومترًا شمال شرقي ساماريندا.
زلزال - مشاع إبداعي
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا - موقع Mint

ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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