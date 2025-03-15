شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحقق فى احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد نائب وزير العدل الأمريكى تود بلانش بأن الوزارة تحقق فى ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية فى جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.



وأضاف بلانش أن التحقيق ينظر فى انتهاكات للحقوق المدنية مرتبطة بالمظاهرات التى هزت حرم جامعة كولومبيا فى نيويورك العام الماضي.



كما ذكر أن هذا التحقيق يأتى فى إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب "للقضاء على معاداة السامية فى هذا البلد".



وتابع "نحقق أيضا فيما إذا كان تعامل جامعة كولومبيا مع أحداث سابقة قد انتهك قوانين الحقوق المدنية وشمل جرائم إرهابية... هذا أمر تأخر كثيرا".



كذلك قال بلانش إن جهات إنفاذ القانون الاتحادية نفذت مذكرة تفتيش أمس الخميس فى إطار تحقيق منفصل بشأن ما إذا كانت جامعة كولومبيا تؤوى مهاجرين غير شرعيين فى حرمها الجامعي.



وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسى لإدارة الرئيس دونالد ترامب التى تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع حالات معاداة السامية فى الحرم الجامعى والسماح بترهيب الطلاب اليهود.



وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضى منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.