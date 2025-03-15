شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: نعمل على إنهاء تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق أول الركن قيس المحمداوى، العمل على إنهاء عصابات داعش الإرهابية فى العراق.



وقال المحمداوي - خلال مؤتمر الإعلام الأمنى حول عملية قتل ما يسمى بـ"والى العراق وسوريا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "إنجازا أمنيا كبيرا تحقق من خلال قتل الإرهابي عبد الله مكى".



وأشار إلى أنه جرى اعتقال العديد من العناصر الإرهابية المرتبطة بخلية هذا الإرهابي، مؤكدًا العمل على إنهاء عصابات داعش الإرهابية في العراق.



من جانبه، أوضح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق الركن كريم التميمي، أن الإرهابي عبد الله مكي كان يحمل عددًا من الأسلحة والعبوات الناسفة.



وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - مقتل الإرهابي عبد الله مكي (الملقب أبو خديجة)، في عملية نفذها جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي.