شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه مجففة من ياميش رمضان غنية بالماغنيسيوم والان مع تفاصيل الخبر

الماغنيسيوم هو معدن ضروري لدعم الوظائف الحيوية داخل الجسم، مثل عمل الأعصاب، بجانب تنظيم الضغط وسكر الدم، والحفاظ على صحة العظام والوقاية من أمراض القلب.

وتعتمد احتياجات الشخص اليومية من الماغنيسيوم على عدد من العوامل، مثل العمر والنوع، حيث يحتاج الذكور البالغون 400-420 مليجرام من الماغنيسيوم يوميًا، وتحتاج الإناث البالغات 310-400 مليجرام يوميًا.

ووفقا لموقع Health يوجد عدد من الفواكهة الغنية بالماغنيسيوم، والتى تساهم فى مد الجسم بإحتياجاته اليومية من ذلك المعدن الهام، من بينها فواكه مجففة ضمن ياميش رمضان.

فواكة غنية بالماغنيسيوم ضمن ياميش رمضان التين المجفف

يعد التين المجفف مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب واحد منه على 101 مليجرام، أي 24% من القيمة اليومية، بجانب إحتواءه على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل فيتامين ب6 والكالسيوم.

المشمش المجفف

يعتبر المشمش المجفف خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن بديل صحي للحلويات، ويحتوي كوب من المشمش المجفف على 41.6 مليجرام من الماغنيسيوم، أي 9.9% من القيمة اليومية، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأخرى، مثل البوتاسيوم والحديد.

فاكهة طازجة غنية بالماغنيسيوم الموز

الموز من الفواكه التي تحتوي على كمية هائلة من العناصر الغذائية، حيث يحتوي كوب من شرائح الموز على 40.6 مليجرام من المغنيسيوم، أي 9.6% من القيمة اليومية، بجانب نسبة عالية من فيتامين ب6 ، وهو فيتامين ب اللازم لعملية التمثيل الغذائي، ووظيفة المناعة، وإنتاج النواقل العصبية، وتكوين الهيموجلوبين، وهو الجزء الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

الجوافة

الجوافة فاكهة ذات طعم حلو ولاذع، وهي مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب من الجوافة على 36.4 مليجرام من الماغنيسيوم، أو 8.6% من القيمة اليومية، كذلك تتميز الجوافة عن غيرها من الفواكه باحتوائها على نسبة عالية نسبيًا من البروتين، حيث توفر 4.21 جرامًا لكل كوب، بجانب أنها غنية بفيتامين سي، حيث تغطي نفس الحصة أكثر من 400% من القيمة اليومية.

مصادر غذائية أخرى للماغنيسيوم

بالإضافة إلى الفواكه، يمكن العثور على الماغنيسيوم في المكسرات ، والخضراوات، والبذور، والفاصوليا.