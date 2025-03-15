شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على سحورك.. طبق السلطة ينظم سكر الدم ويمنع العطش فى الصيام والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر طبق السلطة أحد أهم الأطباق الرئيسية خاصة على وجبة الإفطار في رمضان وكذلك في السحور، حيث يتمتع طبق السلطة الغنى بمحتواه من العناصر الغذائية من الخضراوات وغيرها، بالعديد من الفوائد الصحية، فماذا يحدث لجسمك عند تناول طبق السلطة على السحور، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

تناول طبق السلطة على السحور له عدة فوائد صحية، خاصة في شهر رمضان، فهى تعتبر اختيارًا مفيدًا للحفاظ على النشاط والصحة أثناء الصيام، على النحو التالى:

ترطيب الجسم

تحتوي معظم مكونات السلطة مثل الخضراوات والفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم طوال ساعات الصيام خاصة عند تناولها في السحور.

تعزيز الهضم

السلطات خاصة الخضراء عادة ما تحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ أو عسر الهضم خاصة في نهار رمضان.

التحكم في الشهية

بفضل محتواها من الألياف، يمكن أن يساعد تناول طبق السلطة على السحور في التحكم في الشهية ومنع نوبات الجوع خلال ساعات الصيام، خاصة أنها تمنحنا شعورًا بالشبع لفترة أطول، وهذا بدوره يمنع أيضًا الإفراط في تناول الطعام في وجبة الإفطار.

مصدر للفيتامينات والمعادن

تعتبر الخضراوات والفواكه في السلطة مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات A وC والبوتاسيوم، والتي تعزز من صحة الجسم وتدعم المناعة.

تحسين مستويات السكر في الدم

الخضراوات والألياف في طبق السلطة تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة طوال اليوم.