شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الشعور بالانتفاخ بعد الفطار مقلقا؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهر رمضان المبارك يشهد الإقبال بكثافة على عدد من الأطعمة والحلويات والعصائر الرمضانية، لكن عدم التدرج فى تناول الإفطار أو تناول كميات كبيرة منه قد يتسبب فى صعوبات بالهضم.

ويعد الانتفاخ أو شعور بالامتلاء أو التورم في البطن، من أشهر المتاعب الناتجة عن عسر الهضم، والذى يحدث بسبب تراكم الغازات في الأمعاء، الناتجة عن ابتلاع كميات كبيرة من الهواء أثناء تناول الطعام والشراب.

وبالعادة يعد الانتفاخ مصدر أزعاج أكثر من كونه مشكلة طبية، نظرا لزيادة الغازات داخل الجهاز الهضمى، والتى تسبب الشعور بالإحراج وعدم الراحة وأحيانا الألم، وقد يؤدى أيضا لكبر حجم البطن، لكنها مشكلة يمكن تجنبها.

خطوات بسيطة للتخلص من الانتفاخ بعد الأكل

نظرا لأن الانتفاخ بنسبة كبيرة ليس مشكلة مرضية، بحسب موقع "Health"، وإنما يرجع للخطأ فى طريقة تناول الطعام، لذلك يمكن تجنبه بخطوات بسيطة، وهى:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا

تعد تلك أفضل طريقة لوقف الانتفاخ بعد الأكل، لأنها تساعد على تجنب ابتلاع الهواء الزائد أثناء تناول الطعام.

تقسيم الطعام إلى قطع صغيرة

تناول الطعام بشكل لقيمات صغيرة يسهل على الأمعاء عملية الهضم.

فترات راحة قصيرة أثناء تناول الوجبة

أخذ استراحات قصيرة أثناء تناول الطعام، تعطى الوقت الكافى للجهاز الهضمى لإستيعاب كمية الطعام الذى يدخل إليه، كذلك يساعد على الحفاظ على الوزن، لأن العقل يحتاج حوالي 20 دقيقة ليعطى الأمر بالشبع.

لا تأكل وأنت تتحرك

من الأفضل تناول الطعام أثناء الجلوس وليس فى حالة الحركة، لأنها تؤدى إلى تناول الطعام بسرعة كبيرة والإفراط فيه.

عادات يومية تؤدى لزيادة الإنتفاخ

يوجد عدد من العادات اليومية التى تؤدى إلى إبتلاع المزيد من الهواء، وبالتالى زيادة الإنتفاخات، والتى يجب تجنبها أو الحد منها، مثل:

مثل مضغ العلكة

ومص الحلوى الصلبة (مثل المصاصات)

المشروبات الغازية

التحدث أثناء الأكل أو الشرب

كما يعاني بعض الأشخاص من زيادة الغازات عند تناول بعض الكربوهيدرات، والتي لم يتم هضمها بالكامل، لأن البكتيريا تقوم بتكسيرها داخل الأمعاء الغليظة، مما يسبب الغازات، تشمل الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات ما يلى:

بعض الفواكه مثل التفاح والخوخ والكمثرى

الخضراوات مثل البصل والثوم

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب الأخضر

البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس

منتجات الألبان مثل الحليب والآيس كريم والزبادي

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل

المشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، مثل عصائر الفاكهة، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية

وقد يؤدي تناول الكثير من الألياف أو الأطعمة الغنية بالدهون أيضًا إلى زيادة الانتفاخ بعد الأكل.

متى يكون الإنتفاخ أمرا مقلقا؟

الإنتفاخ أمرا طبيعيا لجميع البشر، لكن بعض الحالات قد تكون مؤشرا على الإصابة بالأمراض و تستدعى الكشف الطبى، كوجود انتفاخ مزمن أو شديد، أو وجود الأعراض التالية مصحوبة بالإنتفاخ، مثل:

ألم البطن

وجود دم في البراز أو براز داكن اللون يشبه القطران

إسهال

قيء

فقدان الوزن

تفاقم حرقة المعدة

عند وجود أى من الأعراض التالية، يفضل إستشارة طبيب مختص.