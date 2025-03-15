شكرا لقرائتكم خبر عن شرب قدر كافٍ من الماء بين الفطار والسحور أفضل طرق مواجهة الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

الصداع من المشاكل المزعجة أثناء الصيام فى شهر رمضان، ويمكن تقليل فرص الإصابة بالصداع النصفي من خلال الاستعداد المناسب، وفقا لموقع تايمز ناو.

ما هي أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام؟

أثناء الصيام، هناك بعض الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي، والتي تشمل:

الجفاف



يمكن أن يحدث الصداع بسبب انخفاض تناول السوائل، حيث يؤدي ذلك إلى تغيير تدفق الدم ومستويات المعادن.

انخفاض نسبة السكر في الدم

إن تخطي وجبات الطعام قد يؤدي إلى تقلبات في نسبة السكر في الدم، وهو ما يكون في كثير من الأحيان سببا للصداع النصفي.

الانسحاب من الكافيين

قد يعاني الأشخاص الذين يستهلكون الشاي أو القهوة بشكل متكرر من الصداع الناتج عن الانسحاب أثناء الصيام.

اضطرابات في النوم

يمكن أن تؤدي التغييرات في أنماط النوم إلى تعطيل الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي.

المحفزات الغذائية

يمكن للمحليات الصناعية والأطعمة المصنعة والجلوتامات أحادية الصوديوم في الإفطار والسحور أن تؤدي إلى الصداع النصفي.

الوقاية من الصداع النصفي أثناء الصياماشرب الكثير من الماء

الوقاية من الصداع الناتج عن الجفاف تتطلب تناول السوائل. فبين الإفطار والسحور، يجب تناول ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء على الأقل.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الزبادي والخيار والبطيخ، يمكن أن يكون مفيدًا. ويجب تجنب الأطعمة المصنعة والمقلية والمالحة لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

إعداد سحور متوازن

يمكن أن تساعد وجبة السحور المتوازنة، في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم طوال اليوم. تناول الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة، التي تطلق الطاقة ببطء، مثل الشوفان.

التقليل من تناول الكافيين

"لتجنب الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين ابدأ في تقليل تناول الكافيين في الأسابيع التي تسبق شهر رمضان". وبدلاً من التوقف عن تناوله دفعة واحدة، حاول التحول إلى الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب، الذي يحتوي على كمية أقل من الكافيين.

تنظيم النوم

أحد الأسباب الرئيسية للصداع النصفي هو اضطراب النوم. كل ليلة، حاول أن تنام لمدة 6-8 ساعات. لتعويض النقص في النوم، خذ قيلولة سريعة قبل الإفطار إذا لزم الأمر. ولأن ذلك قد يؤثر على جودة نومك، تجنب استخدام الشاشات قبل النوم مباشرة.

تجنب الأطعمة المسببة للحساسية أثناء الإفطار

يعمل الماء والتمر على استقرار نسبة السكر في الدم ببطء، لذا استخدمهما لكسر الصيام. تجنب الأطعمة المصنعة، والجلوتامات أحادية الصوديوم، والمحليات الصناعية، والأطعمة المقلية أو المالحة. بدلاً من ذلك، اختر الوجبات الطازجة المحضرة في المنزل والتي تحتوي على الكثير من الألياف والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

إدارة التوتر

إن زيادة الأنشطة الاجتماعية والدينية في رمضان تصبح أحيانًا أكثر مما يمكن تحمله. "استخدم تمارين الاسترخاء والتنفس لمنع الصداع النصفي الناجم عن التوتر. تحرك ببطء وخذ فترات راحة قصيرة بين الصلوات".

كن حذرا من توقيت تناول الدواء

إذا كنت تتناول دواءً وقائيًا للصداع النصفي، فتحدث إلى طبيبك بشأن تعديل جدول الجرعات أثناء الصيام.

