شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على سحورك.. خيارات غذائية صحية للحفاظ على صحتك خلال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 12:00 ص

قدمت الدكتور شيرين محمد استشاري التغذية العلاجية في قصر العيني، قائمة أطعمة مثالية لوجبة السحور لتكون خفيفة ومغذية وتساعدكِ على تجنّب الأضرار الصحية، ومنها:

أطعمة السحور الصحية 1. البروتينات (تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول):

البيض: مسلوق أو مخفوق بزيت الزيتون مع الخضار.

الأجبان قليلة الدسم: مثل الجبن القريش أو الجبن الأبيض (يفضل أن يكون غير مالح).

الزبادي (اللبن الرائب): يساعد في تحسين الهضم والحفاظ على توازن البكتيريا النافعة.

الحليب قليل الدسم: مصدر جيد للبروتين والكالسيوم.

2. الكربوهيدرات المعقدة (لإمداد الجسم بالطاقة):

خبز القمح الكامل: أفضل من الخبز الأبيض لأنه يحتوي على ألياف ويُهضم ببطء.

الشوفان: مخلوط بالحليب أو مع فواكه ومكسرات.

البطاطا الحلوة: مشوية أو مسلوقة.

3. الألياف (لتحسين الهضم):

الخضروات الطازجة: مثل الخيار، الطماطم، الخس، والجزر.

الفواكه قليلة السكر: مثل التفاح، البرتقال، أو الأفوكادو.

4. الدهون الصحية (لتحسين الامتصاص والشبع):

الأفوكادو: يمكن إضافته إلى الخبز الأسمر أو تناوله كسلطة.

المكسرات غير المملحة: مثل اللوز، الجوز، أو الكاجو.

زيت الزيتون: يمكن إضافته إلى البيض أو الخبز.

5. السوائل (لترطيب الجسم)

الماء: كوبين على الأقل عند السحور.

الحليب أو العصائر الطبيعية (غير المحلاة): لتحسين الترطيب.

أمثلة لوجبات سحور مثالية، ومنها الوجبة الأولى

بيض مسلوق + شريحتان من خبز القمح الكامل.

سلطة خضار (خيار، طماطم، جزر، خس).

كوب زبادي.

كوب ماء.

الوجبة الثانية

شوفان بالحليب مع قطع موز ومكسرات.

تفاحة أو برتقالة.كوب ماء.

الوجبة الثالثة

جبن قريش + خبز أسمر.

شرائح أفوكادو.

خيار وطماطم.

كوب ماء.

الوجبة الرابعة (خفيفة ومتكاملة)

فول مدمس بزيت الزيتون + شريحة توست أسمر.

بيضة مسلوقة.

شرائح خيار.

كوب ماء.

نصائح إضافية

1. تجنبي الحلويات أو الأطعمة الدسمة عند السحور.

2. حاولي شرب الماء تدريجيًا بين الإفطار والسحور لترطيب جسمكِ.

3. احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين لتمد جسمكِ بالطاقة وتمنع الجوع خلال النهار.