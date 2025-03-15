شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش كسل فى اللى باقى.. اعرف ازاى تحافظ على نشاطك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

فى شهر رمضان، قد تشعر بعدم القدرة على العمل أو تشعر بانخفاض الطاقة، إذن، كيف يمكنك البقاء نشيطًا فى الأيام المتبقية من الشهر الكريم؟.



وفقا لموقع NDTV شارك خبراء اللياقة البدنية السر في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان"، وقدموا أفضل طريقة للحفاظ على لياقتك أثناء الصيام:



1. يمكن ممارسة تمارين البيلاتس أو اليوجا في أي وقت خلال اليوم.



2. من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية قبل الإفطار (الوجبة بعد غروب الشمس).



3. تمارين القوة أو التدريبات الوظيفية تعمل بشكل أفضل بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار



ووفقا للخبراء فإن مفتاح البقاء نشيطًا خلال شهر رمضان، هو التركيز على طاقتك، يمكنك اختيار تمرينًا واحدًا يوميًا، لتجنب الإرهاق مع ساعات الصيام الطويلة من خلال اتباع خطوات صغيرة



القيام بتمارين مثل الجسر المفصلي، وثني العمود الفقري أثناء الجلوس، والتدحرج مثل الكرة، كل منها يتكرر عدة مرات، يمكن أن يساعدك ممارسة هذه التمارين في تقليل التوتر ويجعلك تشعر بالخفة، هذه الحركات سهلة التنفيذ ويمكن أن تعمل العجائب في تخفيف التوتر.

نصائح أخرى لتعزيز الطاقة خلال الصيام التغذية السليمة في السحور والإفطار:

على السحور: اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتين مثل الشوفان، البيض، الفول، والخضروات، تجنب الأطعمة المالحة أو المقلية لتجنب العطش خلال النهار، اشرب كمية كافية من الماء لترطيب الجسم.

وجبة الإفطار: ابدأ بتناول التمر والماء لتعويض السكريات والسوائل المفقودة، و تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة (مثل الأرز البني أو الخبز الأسمر)، البروتين (مثل اللحوم أو الدجاج)، والخضروات، تجنب الإفراط في الأطعمة الدسمة أو الحلويات الثقيلة.

يجب الحفاظ على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل القهوة والشاي) لأنها قد تسبب الجفاف.

حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا، يمكنك تقسيم النوم إلى فترات قصيرة إذا كان ذلك يساعدك (مثل النوم بعد السحور وقيلولة قصيرة بعد الظهر).